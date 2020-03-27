На Ровенщине зарегистрировали девять случаев коронавируса

На Ровенщине подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный. До сих область была одной из тех, где официальных случаев коронавируса не было

На Ровенщине подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный. До сих область была одной из тех, где официальных случаев коронавируса не было

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