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27 марта 2020, 09:44 16

На Ровенщине зарегистрировали девять случаев коронавируса

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27 марта 2020, 09:44 16
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На Ровенщине подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный. До сих область была одной из тех, где официальных случаев коронавируса не было
На Ровенщине подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный. До сих область была одной из тех, где официальных случаев коронавируса не было

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами.

Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.

Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...

Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.

По состоянию на утро 27 марта в Украине было официально зарегистрировано 196 случаев коронавируса.

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