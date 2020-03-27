На Ровенщине зарегистрировали девять случаев коронавируса
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами.
Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.
Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.
На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.
По состоянию на утро 27 марта в Украине было официально зарегистрировано 196 случаев коронавируса.
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