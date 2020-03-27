COVID-19 в Одесской области: есть подтверждение пятого случая
Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Мужчина 1983 года рождения вернулся из США и после выявления симптомов обратился к медикам. По их информации, пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины — удовлетворительное. На данный момент в регионе зафиксировано пять случаев заболевания COVID-19", - написал Куцый.
Как сообщали RegioNews, 26 марта положительные результаты на COVID-19 поступили на четырех жителей Одессы.
Стоит также напомнить, что с 25 марта в городе общественный транспорт работает в "специальном режиме".
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