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18 августа 2026, 13:33

2177 детей эвакуируют из 16 населенных пунктов Днепропетровщины

18 августа 2026, 13:33
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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На Синельниковщине Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В течение месяца родители, опекуны или законные представители должны вывезти на более безопасные территории 2177 детей.

Помогают семьям с переездом Национальная полиция и благотворители. Маршруты эвакуации выбирают с учетом ситуации безопасности. Для выезда используют бронированные автомобили и бронежилеты.

Сначала эвакуированных доставляют в транзитные центры. При необходимости людям помогают с последующим расселением.

Эвакуацию проводят из-за рисков безопасности, связанных с российскими атаками на район.

Напомним, что в июле Кабинет Министров поддержал постановление, определяющее порядок эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.

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