12:38  18 серпня
У річці Ворскла на Полтавщині потонув чоловік
10:59  18 серпня
$10 тисяч і 300 тисяч гривень: у Києві троє чоловіків обікрали пенсіонерку
12:19  18 серпня
У Херсоні боєприпас від ворожого БпЛА впав у дитяче ліжко з дворічним хлопчиком
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2026, 13:33

2177 дітей евакуюють із 16 населених пунктів Дніпропетровщини

18 серпня 2026, 13:33
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом місяця батьки, опікуни або законні представники мають вивезти на більш безпечні території 2177 дітей.

Допомагають родинам із переїздом Національна поліція та благодійники. Маршрути евакуації обирають з урахуванням безпекової ситуації. Для виїзду використовують броньовані автомобілі та бронежилети.

Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів. За потреби людям допомагають із подальшим розселенням.

Евакуацію проводять через безпекові ризики, пов'язані з російськими атаками на район.

Нагадаємо, що у липні Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка визначає порядок евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

Читайте також: Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна діти евакуація примусова евакуація
У Херсоні боєприпас від ворожого БпЛА впав у дитяче ліжко з дворічним хлопчиком
18 серпня 2026, 12:19
Ворожий дрон атакував авто на Запоріжжі: загинув чоловік
18 серпня 2026, 11:29
Росіяни вдарили по людному перехрестю в Печенігах: фото з місця трагедії
18 серпня 2026, 11:07
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
FPV-дрон атакував комбайн на Запоріжжі: загинув чоловік, ще один поранений
18 серпня 2026, 14:18
"Красная звезда" та "Харьков Z": на Харківщині жінка доставляла людям газети росіян
18 серпня 2026, 14:05
У Печенігах 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими
18 серпня 2026, 13:53
У Дніпрі батько загиблого військового прославляв окупантів
18 серпня 2026, 13:40
Підпалив будинок через конфлікт: на Київщині чоловіку загрожує до 10 років
18 серпня 2026, 13:37
На Прикарпатті чоловік під час мобілізації розбив скло поліцейського авто
18 серпня 2026, 13:25
Росія вже імпортує бензин. Але головна проблема Кремля – не дефіцит
18 серпня 2026, 12:54
На Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина
18 серпня 2026, 12:50
У річці Ворскла на Полтавщині потонув чоловік
18 серпня 2026, 12:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »