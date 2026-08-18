2177 дітей евакуюють із 16 населених пунктів Дніпропетровщини

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На Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом місяця батьки, опікуни або законні представники мають вивезти на більш безпечні території 2177 дітей.

Допомагають родинам із переїздом Національна поліція та благодійники. Маршрути евакуації обирають з урахуванням безпекової ситуації. Для виїзду використовують броньовані автомобілі та бронежилети.

Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів. За потреби людям допомагають із подальшим розселенням.

Евакуацію проводять через безпекові ризики, пов'язані з російськими атаками на район.

Нагадаємо, що у липні Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка визначає порядок евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

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