Россияне ударили по промышленному предприятию на Днепропетровщине: есть погибший и раненый
Сегодня днем российские войска нанесли удар по Богдановской общине Павлоградского района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки погиб 52-летний мужчина, еще один – 47-летний – получил ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Из-за вражеского удара возник пожар. Также повреждено промышленное предприятие.
Напомним, в ночь на 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили пять человек.
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