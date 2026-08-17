Россияне ударили по промышленному предприятию на Днепропетровщине: есть погибший и раненый

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погиб 52-летний мужчина, еще один – 47-летний – получил ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Из-за вражеского удара возник пожар. Также повреждено промышленное предприятие.

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили пять человек.