Росіяни вдарили по промисловому підприємству на Дніпропетровщині: є загиблий і поранений
Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Богданівській громаді Павлоградського району Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки загинув 52-річний чоловік, ще один – 47-річний – дістав поранення. Медики надають йому необхідну допомогу.
Через ворожий удар виникла пожежа. Також пошкоджено промислове підприємство.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали п'ятеро людей.
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