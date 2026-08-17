12:49  17 серпня
У Вінниці зі ставка витягли тіло жінки
13:43  17 серпня
У Києві два BMW зіткнулися: одна машина влетіла на літню терасу
08:14  17 серпня
Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2026, 14:38

Росіяни вдарили по промисловому підприємству на Дніпропетровщині: є загиблий і поранений

17 серпня 2026, 14:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Богданівській громаді Павлоградського району Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинув 52-річний чоловік, ще один – 47-річний – дістав поранення. Медики надають йому необхідну допомогу.

Через ворожий удар виникла пожежа. Також пошкоджено промислове підприємство.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали п'ятеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна російська армія загиблий
Окупанти вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині: постраждала техніка
17 серпня 2026, 12:30
РФ атакувала мікроавтобус і маршрутку в Херсоні: поранені двоє водіїв
17 серпня 2026, 11:46
Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні залишаються п'ятеро поранених, один у важкому стані
17 серпня 2026, 10:42
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
3000 африканців воює проти України: РФ активно вербує іноземців
17 серпня 2026, 17:45
На Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на вулиці
17 серпня 2026, 17:30
Російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі
17 серпня 2026, 17:19
Кривава сварка у Черкасах: п'яний чоловік під час конфлікту ввіткнув ніж у живіт опоненті
17 серпня 2026, 16:59
На Чернігівщині матір та спільника підозрюють у торгівлі малолітньою дитиною
17 серпня 2026, 16:45
У Світловодську чоловіка засудили до 6 років ув'язнення за збут психотропів
17 серпня 2026, 16:35
На Херсонщині співробітника ФСБ РФ засудили до 12 років ув'язнення за катування
17 серпня 2026, 15:59
План дій для перемоги: Кабмін затвердив Програму своєї діяльності
17 серпня 2026, 15:45
На Закарпатті судитимуть депутата міськради за недостовірне декларування на 78 млн грн
17 серпня 2026, 15:37
У Львові чоловік накинувся з кулаками на інспектора з паркування
17 серпня 2026, 14:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »