В Кривом Роге мужчина с гранатой угрожал прохожим: его задержали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители в Кривом Роге задержали мужчину, который угрожал прохожим предметом, похожим на боевую гранату

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 25 июня, около 21:00 на улице Сергея Колачевского.

По указанному адресу инспекторы обнаружили мужчину, рядом с которым им лежал предмет, внешне похожий на боевую гранату РГД-5. Во время общения мужчина вел себя агрессивно и пытался схватить опасный предмет.

Патрульные задержали мужчину с применением физической силы и наручников в соответствии со ст. 45 Закона "О Национальной полиции".

Во время поверхностной проверки у мужчины также был обнаружен предмет, похожий на электродетонатор.

"Впоследствии выяснилось, что 47-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть. Его передали следователям, опасный предмет изъяли для экспертизы", – информируют в пресс-службе.

Напомним, ранее в Днепропетровской области военный бросал гранаты с балкона многоэтажки. Следователи сообщили мужчине о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.