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Правоохранители обнаружили факт жестокого обращения с 7-летним ребенком в Каменском на Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Это выявили 24 июня во время проверки условий проживания семьи, которую проводили ювенальные полицейские вместе со службой по делам детей.

Женщина привязывала сына металлической цепью к батарее с целью "воспитания". На место вызвали следственно-оперативную группу для документирования противоправных действий в отношении ребенка.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение, где он получает необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Черкасской области подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы жестокого обращения с парнем.