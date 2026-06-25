На Днепропетровщине женщина привязывала 7-летнего сына цепью к батарее
Правоохранители обнаружили факт жестокого обращения с 7-летним ребенком в Каменском на Днепропетровщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Это выявили 24 июня во время проверки условий проживания семьи, которую проводили ювенальные полицейские вместе со службой по делам детей.
Женщина привязывала сына металлической цепью к батарее с целью "воспитания". На место вызвали следственно-оперативную группу для документирования противоправных действий в отношении ребенка.
Мальчика изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение, где он получает необходимую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Черкасской области подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы жестокого обращения с парнем.