У Кривому Розі чоловік з гранатою погрожував перехожим: його затримали

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Правоохоронці в Кривому Розі затримали чоловіка, який погрожував перехожим предметом, схожим на бойову гранату

Про це повідомила Патрульна поліція України, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у четвер, 25 червня, близько 21:00 на вулиці Сергія Колачевського.

За вказаною адресою інспектори виявили чоловіка, поруч із яким ним лежав предмет, зовні схожий на бойову гранату РГД-5. Під час спілкування чоловік поводився агресивно та намагався схопити небезпечний предмет.

Патрульні затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили та кайданків відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Під час поверхневої перевірки у чоловіка також виявили предмет, схожий на електродетонатор.

"Згодом з'ясувалося, що 47-річний чоловік самовільно залишив військову частину. Його передали слідчім, небезпечний предмет вилучили для експертизи", – інформують у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині військовий кидав гранати з балкона багатоповерхівки. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.