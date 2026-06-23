В Днепре с солдата СОЧ требовали взятку за влияние на командира

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Чечеловский районный суд города Днепра утвердил соглашение о признании виновности по делу о злоупотреблении влиянием. Оказалось, что у военного, который хотел вернуться на службу, требовали взятку

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .

В июле прошлого года солдат самостоятельно вернулся в воинскую часть после СОЧ. Там его знакомый, бывший военный, сказал, что есть человек, который за денежное вознаграждение решает с руководством воинской части вопрос о самовольном уходе с целью дальнейшего уклонения от военной службы.

Когда солдат позвонил ему сказали, что за влияние на командира взвода резерва нужно заплатить 3 500 долларов. Мужчина, обещавший влияние на командира взвода, заключил соглашение о признании виновности.

Подсудимый ранее несудим и перечислил 50 тыс. грн в поддержку Вооруженных сил Украины. Его наказали штрафом в 150 тыс. грн.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.