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23 июня 2026, 18:59

На Днепропетровщине руководитель КП из-за фиктивного трудоустройства родственницы вывела 1,6 млн грн

23 июня 2026, 18:59
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Следователи сообщили о подозрении должностным лицам коммунального предприятия города Самар за растрату бюджетных средств из-за схемы фиктивного трудоустройства

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, должностные лица причастны к фиктивному трудоустройству жительницы Черновицкой области – родственницы директора коммунального предприятия. Несмотря на официальное оформление, женщина фактически не выполняла должностные обязанности и не находилась на рабочем месте.

Для создания видимости ее трудовой деятельности директор и бухгалтер предприятия вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, на основании которых ей начислялась и выплачивалась заработная плата.

С февраля 2023 по февраль 2026 фиктивно трудоустроенному лицу было начислено и выплачено более 1,6 млн гривен заработной платы и других выплат.

Директору и бухгалтеру коммунального предприятия доложено о подозрении ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ, а фиктивно трудоустроенному лицу – по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, что в Павлограде полицейские разоблачили схему фиктивного трудоустройства на коммунальном предприятии. Директор коммунального предприятия организовал схему присвоения бюджетных средств путем формального трудоустройства семи человек, фактически не выполнявших свои служебные обязанности.

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