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25 июня 2026, 20:45

В Днепропетровской области военный бросал гранаты с балкона многоэтажки

25 июня 2026, 20:45
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел 16 июня в поселке Васильковка. Там мужчина в военной форме бросал гранаты с балкона многоквартирного дома.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Человек в военной форме бросал гранаты прямо со своего балкона. К счастью, никто не пострадал. Во дворе дома обнаружили остатки гранат, а затем нашли мужчину. Им оказался 34-летний военный.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, в Полтавской области полиция расследует избиение работника "скорой". Бригада медиков прибыла в деревню для оказания помощи женщине. На месте вызова между 67-летним врачом и 54-летним мужчиной пациентки возник конфликт, во время которого местный житель избил медика.

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