Готовил серию взрывов в Киеве: агент ГРУ РФ получил 15 лет тюрьмы

Фото: СБУ

15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, разоблаченный СБУ в июне 2025 года на подготовке взрывов в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он раскопал схрон со взрывчаткой, которую должен был перевезти в другие тайники для непосредственных исполнителей терактов.

На месте происшествия у задержанного изъято 5 кг пластида с взрывателями и другими компонентами для снаряжения самодельных бомб.

Как выяснило расследование, задачу россиян выполнял завербованный врагом местный безработный.

Вниманию российского ГРУ он попал еще в 2014 году, когда в рядах террористической группировки "Искра-2" воевал против сил АТО на востоке Украины.

Тогда он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, а после вербовки был нелегально переправлен на подконтрольную Украине территорию.

Весной 2025 года российские спецслужбы "активировали" своего агента и поручили ему подготовить несколько схронов с самодельными взрывными устройствами (СИН) в окрестностях Киева.

После обустройства тайников предатель должен был отправить куратору из РФ локации тайников с помощью меток на гугл-картах.

Кроме взрывчатки у злоумышленника изъяты планшет, ноутбук и мобильные телефоны, через которые он контактировал с ГРУ РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене. Понятно, что это несовершеннолетняя женщина.