В Днепре мужчина "сливал" россиянам расстановку ПВО

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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 2024 года мужчина начал общаться в мессенджере с представителем российской спецслужбы. Впоследствии он направил "собеседнику" видео расположение подразделения сил противовоздушной обороны, а именно радиотехнической системы для обнаружения воздушных объектов в селе Авиаторское Днепропетровской области.

Через четыре дня после этого мужчина поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге. Однако поджог у него не удался: выгорел только один оперативно восстановившийся кабель. За эти "задания" он якобы получал вознаграждение: на счета его знакомых и друзей поступали деньги.

На суде он не признал вину. Он заявил, что ему якобы угрожали представители СБУ. Однако во время обыска у него был найден мобильный телефон, на котором была видеозапись поджога шкафа и координаты и фото подразделения сил противовоздушной обороны.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Беляевский районный суд Одесской области признал местного жителя виновным в теракте, препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и уничтожению чужого имущества путем поджога. Стало известно, какое наказание он получил.