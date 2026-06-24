На Дніпропетровщині чоовік коригував удари росіян заради наркотиків

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом березня-квітня 2025 року чоловік у Telegram переписувався з представником російської спецслужби. Він писав росіянину, що на на території місцевого заводу є українські військовослужбовці і військова техніка, також надсилав скриншоти карти з позначками.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він наркозалежний і погодився працювати на росіян, бо йому обіцяли наркотики. При цьому він казав, що нібито передавав локації, де не було військових і техніки також бути не могло.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіянна енергетичну інфраструктуру центрального регіону України. СБУ затримала зрадника.