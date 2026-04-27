27 апреля 2026, 10:14

В Черкасской области студент корректировал удары россиян по энергообъектам

Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Черкасской области студента, работавшего на ФСБ. Парень помогал врагу готовить ракетно-дроновые атаки на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Корректировкой воздушных ударов занимался завербованный местный студент. Вниманию российских спецслужб он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

В обмен на обещания "скорых денег" парень согласился отслеживать для ФСБ локацию одного из ключевых энергообъектов. Для этого студент установил месторасположение объекта критической инфраструктуры и под видом прогулки фотографировал территорию. Далее он накапливал разведданные на смартфоне, чтобы подготовить обобщенный "отчет" для куратора от российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ разоблачили агента в начале его разведдеятельности. Парня задержали в студенческом общежитии, когда он готовил агентурный "доклад" россиянам.

Во время обысков у задержанного изъяли компьютер и смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Агенту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Сстудент находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала в Краматорске Донецкой области информатора российских спецслужб. Ею оказалась заместитель директора одной из местных школ, корректировавшая ракетно-дроновые атаки врага по городу.

Читайте также: Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины

Черкасская область война агент рф СБУ задержание российские агенты
