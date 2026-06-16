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16 июня 2026, 12:55

Гибель 4-летнего мальчика в Харькове: подозрение получила начальница службы по делам детей

16 июня 2026, 12:55
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Фото: ОГП
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Начальнице районной службы по делам детей объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель ведомства долгое время игнорировала многочисленные сигналы об опасности для жизни 4-летнего мальчика. В мае этого года ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже и скончался от полученных травм.

Как отмечают в прокуратуре, при условии надлежащего выполнения чиновницей своих обязанностей и своевременного извлечения малыша из семьи, трагедии можно было бы избежать.

Семья находилась в поле зрения социальных служб с июня 2023 – тогда мальчика впервые изъяли у матери возле свалки, где она вместе с сожителем собирала картон. У ребенка обнаружили гематому на голове и паховую грыжу.

Несмотря на отсутствие в семье дохода и надлежащих условий, уже через месяц чиновница инициировала возвращение ребенка матери, скрыв от комиссии факты о травмах мальчика.

В дальнейшем в службу поступали новые тревожные сигналы: медики сообщали о необходимости срочной операции для мальчика, а соцработники фиксировали голодовку ребенка, полное отсутствие ухода, прививок и игнорирование врачебных рекомендаций. Сама же мать перестала контактировать с соцслужбами.

С начала 2024 года чиновница полностью потеряла связь с семьей, ограничившись формальными запросами в полицию. Из-за такого бездействия служба не владела актуальной информацией о ситуации в семье. В частности, чиновница не знала, что у женщины родился еще один ребенок, также находившийся в опасности.

Руководительнице районной службы по делам детей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

Напомним, ранее в этом уголовном производстве правоохранители сообщили о подозрении матери погибшего мальчика по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Младшая сестра мальчика едва не умерла от обезвоживания.

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