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19 червня 2026, 09:29

У Дніпрі чоловік випав з 4-го поверху: його врятував навіс над під’їздом

19 червня 2026, 09:29
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Фото: "Відомо"
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У четвер, 18 червня, на житловому масиві Сонячний в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра сталася надзвичайна подія – з вікна під’їзду на четвертому поверсі багатоповерхівки випав чоловік

Про цеповідомляє "Відомо" з посиланням на Телеграм-канал "Труха Дніпро", передає RegioNews.

За словами очевидців, під час падіння чоловік спочатку вдарився об навіс над входом до під’їзду, що, ймовірно, пом'якшило удар. Після цього він впав на землю біля будинку.

Свідки інциденту одразу викликали екстрені служби.

Чоловік залишився живим. Бригада швидкої допомоги надала йому першу медичну допомогу та у важкому стані госпіталізувала до однієї з лікарень міста.

Поліція встановлює всі обставини інциденту, зокрема розглядаються версії нещасного випадку, необережності або можливого самогубства.

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Нагадаємо, у Хмельницькому поліція встановлює обставини падіння неповнолітнього з багатоповерхового будинку. Інцидент стався 8 червня на вулиці Романа Шухевича. 16-річного хлопця госпіталізували до лікарні.

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