В Хмельницком 16-летний парень выпал из окна многоэтажки
В Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства падения несовершеннолетнего из многоэтажного дома
Об этом сообщили в Хмельницком районном управлении полиции, сообщает RegioNews.
Инцидент произошел 8 июня на улице Романа Шухевича.
В полицию поступило сообщение о падении подростка из окна многоэтажки.
На место происшествия прибыли правоохранители и бригада экстренной медицинской помощи. 16-летнего парня госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, утром 29 апреля в Хмельницком маленький мальчик выпал из окна шестого этажа. Пока мать на несколько минут отвлеклась на мытье посуды, ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна.
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