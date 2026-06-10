В Хмельницком 16-летний парень выпал из окна многоэтажки

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства падения несовершеннолетнего из многоэтажного дома

Об этом сообщили в Хмельницком районном управлении полиции, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 8 июня на улице Романа Шухевича.

В полицию поступило сообщение о падении подростка из окна многоэтажки.

На место происшествия прибыли правоохранители и бригада экстренной медицинской помощи. 16-летнего парня госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 29 апреля в Хмельницком маленький мальчик выпал из окна шестого этажа. Пока мать на несколько минут отвлеклась на мытье посуды, ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна.