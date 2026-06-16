В Киеве пьяный мужчина напал на подростков и ударил школьника в лицо

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Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Вавиловых. На место происшествия оперативно прибыл наряд патрульной полиции, задержавший правонарушителя вблизи места преступления.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к двум подросткам возле жилищного комплекса. Он толкнул одного из них, после чего ударил другого кулаком по лицу. В результате нападения 15-летний школьник получил легкие телесные повреждения.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку у подъезда. Нападение произошло в марте этого года в Днепровском районе столицы. 75-летняя женщина отдыхала на скамейке у дома. Между ней и нетрезвым соседом возник словесный конфликт. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.