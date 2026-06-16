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16 июня 2026, 09:48

В Киеве пьяный мужчина напал на подростков и ударил школьника в лицо

16 июня 2026, 09:48
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители Киева сообщили о подозрении 28-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения избил несовершеннолетнего парня

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Вавиловых. На место происшествия оперативно прибыл наряд патрульной полиции, задержавший правонарушителя вблизи места преступления.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к двум подросткам возле жилищного комплекса. Он толкнул одного из них, после чего ударил другого кулаком по лицу. В результате нападения 15-летний школьник получил легкие телесные повреждения.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку у подъезда. Нападение произошло в марте этого года в Днепровском районе столицы. 75-летняя женщина отдыхала на скамейке у дома. Между ней и нетрезвым соседом возник словесный конфликт. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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