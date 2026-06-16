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16 июня 2026, 08:22

На Закарпатье мужчина молотком убил двух соседей и тяжело ранил отца

16 июня 2026, 08:22
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Фото: Национальная полиция
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Полиция Мукачевщины задержала подозреваемого в жестоком преступлении. Мужчина забил молотком двух односельчан и травмировал собственного отца

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июня в селе Клячаново Мукачевского района.

По данным следствия, между 46-летним мужчиной и его 72-летним отцом возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес отцу многочисленные удары молотком по голове, нанеся тяжкие телесные повреждения. Пострадавший находится в реанимационном отделении.

На крики о помощи прибежали двое соседей – 48-летний мужчина и 77-летняя женщина. Они пытались остановить нападающего, однако тот набросился и на них. От полученных травм оба погибли на месте происшествия.

Правоохранители задержали подозреваемого непосредственно с поличным в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи квалифицировали действия мужчины по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более лиц и покушение на умышленное убийство еще одного человека.

На месте происшествия работали сотрудники полиции Мукачевщины, следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и криминалисты. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернопольской области 16-летний парень убил бабушку. Между родственниками произошел бытовой конфликт. Во время ссоры парень нанес бабушке удары кирпичом, которые оказались смертельными. После этого он вытащил тело за пределы подворья, пытаясь скрыть следы преступления.

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