В Днепре разоблачили 30-летнего мужчину, укравшего телефон у прохожего

Фото: полиция Днепропетровской области

Преступление произошло 9 июня возле одного из домов на улице Старочумацкой в Индустриальном районе Днепра

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время стычки между мужчинами у пострадавшего выпал мобильный телефон.

Воспользовавшись ситуацией, фигурант поднял гаджет и, несмотря на требования владельца вернуть имущество, скрылся с места происшествия.

Оперативники криминальной полиции разыскали 30-летнего злоумышленника.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Соборном районе Днепра 31-летний мужчина обокрал соседа по больничной палате, присвоив 60 тысяч гривен. Злоумышленника, уже имевшего проблемы с законом, оперативно задержали правоохранители.