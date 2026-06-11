Фейковые письма от Укрэнерго: украинцев предупредили о схеме аферистов

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Украинцы массово стали получать письма от "Укрэнерго". На самом деле это аферисты, пытающиеся получить данные граждан

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

На почту многих украинцев стали поступать письма якобы от Укрэнерго. Эти сообщения разные по содержанию: у некоторых речь идет о графиках отключения, у некоторых – якобы квитанции об оплате коммунальных услуг.

"Как установили наши специалисты по кибербезопасности, в зоне риска – преимущественно пользователи почтовых ящиков из доменов @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Однако не исключена и рассылка абонентам других почтовых сервисов", - говорят в Укрэнерго.

Аферисты побуждают людей скачать "документ с официального сайта". На самом деле это вредоносная программная загрузка. Затем эта программа может похитить пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить сторонним лицам доступ к устройству, использовать его для осуществления кибератак.

Если вы получили такое письмо:

не переходите по ссылкам;

не загружайте файлы;

удалите сообщение из почтового ящика;

при случайной загрузке – немедленно проверьте устройство антивирусом.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.