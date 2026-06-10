В Днепре предприниматель наводил удары россиян по городу

Фото: СБУ

СБУ разоблачила агента РФ. Известно, что он корректировал удары россиян по Днепру

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина входил в состав агентурной сети российской военной разведки, разоблаченной СБУ в Днепре в 2023 году. Завербованным оказался руководитель местной коммерческой структуры.

Он передавал россиянам геолокацию стратегически важных объектов, по которым они готовили удары. В частности, это были железнодорожные мосты и опорные электроподстанции, питавшие большую часть города. Кроме того, агент отслеживал боевые позиции ПВО.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.