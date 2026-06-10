08:45  10 июня
В Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку возле подъезда
09:40  10 июня
В Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании
08:58  10 июня
На трассе в Черкасской области произошло смертельное ДТП: один из автомобилей вылетел в кювет
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 10:30

В Днепре предприниматель наводил удары россиян по городу

10 июня 2026, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила агента РФ. Известно, что он корректировал удары россиян по Днепру

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина входил в состав агентурной сети российской военной разведки, разоблаченной СБУ в Днепре в 2023 году. Завербованным оказался руководитель местной коммерческой структуры.

Он передавал россиянам геолокацию стратегически важных объектов, по которым они готовили удары. В частности, это были железнодорожные мосты и опорные электроподстанции, питавшие большую часть города. Кроме того, агент отслеживал боевые позиции ПВО.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф Днепр корректировщик
СБУ задержала студента, который корректировал вражеские удары по Днепропетровщине и скрывался в Черкасской области
08 июня 2026, 10:46
В Житомирской области 17-летняя девушка убила военный заказ РФ
05 июня 2026, 21:25
Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак
02 июня 2026, 15:43
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
На Днепропетровщине военный зарабатывал на поджогах для россиян
10 июня 2026, 11:00
В Полтавской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие
10 июня 2026, 10:41
Обещали работу, а забирали паспорта: в Киеве разоблачили банду, которая держала в рабстве 12 человек
10 июня 2026, 10:19
В Харьковской области чиновников армейского корпуса разоблачили на поборах с военных за "боевые" выплаты
10 июня 2026, 09:56
В Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании
10 июня 2026, 09:40
На Николаевщине военный начал работать на РФ, потому что "хотел к бабушке"
10 июня 2026, 09:30
Враг атаковал жилой сектор в Сумах: ранены два человека
10 июня 2026, 09:15
На трассе в Черкасской области произошло смертельное ДТП: один из автомобилей вылетел в кювет
10 июня 2026, 08:58
В Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку возле подъезда
10 июня 2026, 08:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »