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10 червня 2026, 10:30

У Дніпрі підприємець наводив удари росіян по місту

10 червня 2026, 10:30
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Фото: СБУ
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СБУ викрила агента РФ. Відомо, що він коригував удари росіян по Дніпру

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила в Дніпрі в 2023 році. Завербованим виявився керівник місцевої комерційної структури.

Він передавав росіянам геолокації стратегічно важливих об’єктів, по яких вони готували удари. Зокрема, це були залізничні мости та опорні електропідстанції, які живили більшу частину міста. Крім того, агент відстежував бойові позиції ППО.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

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