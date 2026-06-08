Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного вражеского агента в Днепропетровской области. Им оказался местный студент, корректировавший обстрелы Никопольского района, который россияне регулярно атакуют КАБами, ударными дронами и артиллерией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По заказу оккупантов парень наводил огонь по местам временного базирования и логистическим центрам Сил обороны. Также он пытался разведать ключевые мосты и железнодорожные станции, используемые украинскими войсками для грузовых перевозок.

Для поиска целей фигурант обходил прифронтовую местность, фиксировал объекты на камеру телефона, а затем посылал кураторам фото с привязкой к геолокациям на гугл-картах.

Как выяснило расследование, российские спецслужбы завербовали парня, когда тот искал лёгкий заработок в Телеграмм-каналах. Перед основными задачами он даже прошел "тест" от россиян – ездил в Киев, чтобы отследить место парковки автомобиля военнослужащего и передать координаты куратору из РФ.

После разведвылазок на Днепропетровщине студент выехал в Черкасскую область, где арендовал жилье и надеялся "залечь на дно". Однако сотрудники СБУ установили его новый адрес и задержали. Во время обыска у него изъяли смартфон с подтверждением работы на страну-агрессора.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.