Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак

Служба безопасности задержала вражеского агента, который готовил ракетно-дроновую атаку по Днепру в ночь на 2 июня.

Служба безопасности задержала вражеского агента, участвовавшего в подготовке ракетно-дроновой атаки РФ по Днепру в ночь на 2 июня. Им оказался завербованный врагом бывший военный из Криничанского района области с российским паспортом.

Как выяснило расследование, фигурант отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, защищающих небо прифронтового региона.

Таким образом, рашисты искали "слабые точки" в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.

Для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.

По материалам дела, российские спецслужбы привлекли фигуранта к сотрудничеству через телеграмм-канал, где он искал выходы на рашистов.

Во время разведвылазок злоумышленник на собственном автомобиле объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту его жительства. В ходе обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ и смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в результате ночной атаки 2 мая в Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки. Уже известно о 12 жертвах, среди которых двое детей.