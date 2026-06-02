02 июня 2026, 15:43

Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак

02 июня 2026, 15:43
Фото: СБУ
Служба безопасности задержала вражеского агента, который готовил ракетно-дроновую атаку по Днепру в ночь на 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Служба безопасности задержала вражеского агента, участвовавшего в подготовке ракетно-дроновой атаки РФ по Днепру в ночь на 2 июня. Им оказался завербованный врагом бывший военный из Криничанского района области с российским паспортом.

Как выяснило расследование, фигурант отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, защищающих небо прифронтового региона.

Таким образом, рашисты искали "слабые точки" в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.

Для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.

По материалам дела, российские спецслужбы привлекли фигуранта к сотрудничеству через телеграмм-канал, где он искал выходы на рашистов.

Во время разведвылазок злоумышленник на собственном автомобиле объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту его жительства. В ходе обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ и смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в результате ночной атаки 2 мая в Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки. Уже известно о 12 жертвах, среди которых двое детей.

Днепр атака ПВО корректировщик
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
