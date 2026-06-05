В Житомирской области 17-летняя девушка убила военный заказ РФ

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области задержана 17-летняя девушка. Она оказалась причастна к смерти военного

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По словам девушки, она действовала по указаниям российского куратора, с которым переписывалась в Telegram. Предварительно 3 июня она встретилась с военным. В его квартире во время застолья с алкоголем она добавила к его напитку метадон, после чего ушла.

На следующий день военный был найден смертным. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления окончательной причины смерти.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить военного, который избил и обжег лицо бывшей девушки.