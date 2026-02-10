Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили еще одного агента российской военной разведки в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющих на Харьковском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант "сливал" россиянам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов.

По данным следствия, 30-летний мужчина попал в поле зрения ГРУ РФ, публикуя прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах. После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где отмечал на гугл-картах геолокации Сил обороны.

Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также россияне пытались узнать локацию огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск.

Возвращаясь после разведвылазок в расположение воинской части, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.

После одного из таких сеансов связи "крот" самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы "залечь на дно" в доме близкой знакомой на Житомирщине.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали агента на начальном этапе его разведактивности, а затем задержали. Также СБУ провела меры по обеспечению локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и передовой.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него нашли две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он унес с собой, убегая из воинской части.

Агенту объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Донецкой области двух российских агенто . Они корректировали вражеский огонь по местам базирования сил обороны на Краматорском направлении.