Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного российского информатора. Им оказался работник регионального филиала АО "Укрзализныця"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, 33-летний фигурант отслеживал для врага расположение тяжелой техники Сил обороны, по которой, по имеющейся информации, оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары.

Чтобы выявить координаты военных объектов, злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Собранные сведения агент накапливал на собственном смартфоне и передавал своему знакомому, который был "связным" с российскими спецслужбами.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его и задержали по месту жительства. Также СБУ провела меры по обеспечению локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности на Краматорском направлении.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Информатору объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители разоблачили еще одного агента российской военной разведки в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющих на Харьковском направлении.