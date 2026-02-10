Фото: ГСЧС

Пожар возник во Львове 10 февраля около семи утра в трехэтажном доме по улице Кленовича

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На момент прибытия спасателей с балкона квартиры на третьем этаже выбивалось пламя. Очаг возгорания находился на кухне, а помещение было густо заполнено дымом.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в спальне тело 85-летнего владельца без признаков жизни.

Пожар ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади около 20 кв.м.

На месте работали 14 спасателей, привлекались четыре единицы спецтехники.

Причины пожара устанавливают специалисты.

Напомним, ночью 23 января на Житомирщине в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.