Во Львове утром произошел смертельный пожар
Пожар возник во Львове 10 февраля около семи утра в трехэтажном доме по улице Кленовича
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На момент прибытия спасателей с балкона квартиры на третьем этаже выбивалось пламя. Очаг возгорания находился на кухне, а помещение было густо заполнено дымом.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в спальне тело 85-летнего владельца без признаков жизни.
Пожар ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади около 20 кв.м.
На месте работали 14 спасателей, привлекались четыре единицы спецтехники.
Причины пожара устанавливают специалисты.
