16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
09 февраля 2026, 16:55

Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП

09 февраля 2026, 16:55
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел 8 октября в поселке Демидовка. Пьяный мужчина попал в ДТП на чужом авто

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

40-летний сосед пришел к 72-летнему местному жителю. Они ссорились. Когда хозяин вошел в дом, злоумышленник сел за руль его машины и уехал. Однако он не справился с управлением и въехал в металлический забор на чужом авто.

Когда патрульные прибыли на место крушения, они заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Однако от осмотра он решил отказаться. Стало также известно, что он лишился права управления транспортными средствами.

"Следователь начал досудебное расследование по ч.1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Авто изъяли и поместили на спецплощадку", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.

ДТП Ровенская область
05 февраля 2026
