Фото: ГБР

ГБР выясняет обстоятельства произошедшей 4 февраля смертельной аварии около 16:00 на трассе Киев – Чоп. Вблизи села Рудня столкнулись легковушка и грузовик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По предварительным данным, 38-летний пограничник, который служит в Сумской области, ехал на собственном авто во внеслужебное время. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в фуру.

Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить все детали аварии.

Дело расследуют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 УК). Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в результате ДТП 42-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водителя автомобиля с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.