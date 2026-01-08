В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТП

Фото: ГБР

Как информирует "Думка", видео опубликовали в местных телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Мать одной из пострадавших рассказала, что 13-летняя девушка до сих пор находится в тяжелом состоянии. Из-за осложнений в виде пневмонии ее подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя раньше она дышала самостоятельно.

Как известно, авария произошла 18 декабря на улице Дудинской у нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель не сбавила скорость и не предпочла двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу. В результате наезда обе девушки получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию.

20 декабря Государственное бюро расследований объявило судье подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.