10 февраля 2026, 12:34

Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА

10 февраля 2026, 12:34
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве чиновнику коммунального предприятия сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате 666 тысяч гривен бюджетных средств во время реконструкции кельи Флоровского монастыря

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, заместитель генерального директора Киевского научно-методического центра Департамента охраны культурного наследия КГГА заключил договор с частной фирмой на строительство, реставрацию и капитальный ремонт одной из келий монастыря.

После завершения работ должностное лицо, находясь в сговоре с подрядчиком, подписало отчетные документы с необоснованно завышенными объемами и стоимостью работ. В результате на счет подрядной компании было перечислено более 15 миллионов гривен, из которых 666 тысяч гривен составила переплата.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в больших размерах.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, директору Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимиру Репику вручили подозрение. По данным источников, несмотря на наличие достаточных бюджетных средств, Киев привлекал кредитные ресурсы и платил сотни миллионов гривен процентов.

