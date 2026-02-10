12:12  10 февраля
10 февраля 2026, 12:55

Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине

10 февраля 2026, 12:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 9 февраля около 19:30 на 204 километре автодороги Киев-Чоп, близ села Каменный Майдан Звягельского района. В полиции начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В полиции отметили, что 49-летний водитель Mercedes-Benz ехал в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП потерпевший скончался по дороге в больницу.

"Следователи ГУНП в Житомирской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

В СМИ сообщили, что водителем был Игорь Мазепа. Впоследствии бизнесмен и сам подтвердил это.

"9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица. Обстоятельства ДТП — впоследствии. С целью предупредить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставший, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал. предоставим чуть позже", - написал он.

Кто такой Игорь Мазепа?

Украинский бизнесмен, инвестор, основатель и совладелец инвестиционной группы Concorde Capital. Он получил образование в Киево-Могилянской академии и London Business School. В 2000 году занял должность управляющего директора MFK Investment Bank. В 2004-м основал и возглавил инвестиционную компанию Concorde Capital. 10 ноября 2016 года — 14 августа 2018 года — входил в состав наблюдательного совета Укрсоцбанка.

В январе 2024 года Игоря Мазепу задержали из-за застройки коттеджного комплекса Goodlife Park. Впоследствии его выпустили под залог. Вопрос у правоохранителей возник из-за того, что городочно расположен в Вышгородском районе Киевской области, прямо на дамбе Киевского водохранилища. Строить что-либо на этой земле запрещено.

Также известно, что в Киеве Игорь Мазепа планирует инвестировать в реконструкцию автостанции "Киев" ("Яма", рядом с Центральным вокзалом). В августе 2025 года проект был поставлен на паузу из-за юридических вопросов, нехватки рабочей силы. Впоследствии стало известно, что реконструкцию знакового объекта в Шевченковском районе столицы могут начать не раньше 1 марта 2026 года.

