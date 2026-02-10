Фото: ОВА

С 20:00 9 февраля и до полуночи враг прицельно атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Семеновской громады. Военные РФ нанесли комбинированный удар

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

"Предварительно, россияне использовали 8 ударных дронов и одну ракету, чтобы уничтожить обычное агропредприятие на приграничье. В своих пропагандистских медиа они конечно отчитаются об "успешной операции по уничтожению стратегической цели". Но правда в том, что это был сельскохозяйственный бизнес", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что разрушения значительны. Уничтожены тракторы, грузовики, гаражи и ангары – абсолютно все мощности предприятия.

Предварительно пострадавших нет.

Напомним, 10 февраля российские военные нанесли удары авиабомбами по Славянску в Донецкой области. Погибли 11-летняя девочка и мать. Среди раненых – 7-летняя девочка.