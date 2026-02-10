10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
08:39  10 февраля
На Буковине чиновник РТЦК сфальсифицировал данные о мобилизации 76 человек
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 12:37

Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области

10 февраля 2026, 12:37
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

С 20:00 9 февраля и до полуночи враг прицельно атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Семеновской громады. Военные РФ нанесли комбинированный удар

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

"Предварительно, россияне использовали 8 ударных дронов и одну ракету, чтобы уничтожить обычное агропредприятие на приграничье. В своих пропагандистских медиа они конечно отчитаются об "успешной операции по уничтожению стратегической цели". Но правда в том, что это был сельскохозяйственный бизнес", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что разрушения значительны. Уничтожены тракторы, грузовики, гаражи и ангары – абсолютно все мощности предприятия.

Предварительно пострадавших нет.

Напомним, 10 февраля российские военные нанесли удары авиабомбами по Славянску в Донецкой области. Погибли 11-летняя девочка и мать. Среди раненых – 7-летняя девочка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область война обстрелы предприятие последствия повреждения
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12
На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20
Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »