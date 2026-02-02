16:48  02 лютого
У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 19:39

Гендиректор ДТЕК відреагував на обстріл автобуса з шахтарями у Дніпропетровській області

02 лютого 2026, 19:39
фото: tsn.ua
Неділя, 1 лютого, стала одним з найтемніших днів в історії компанії через російську атаку по автобусу із шахтарями

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє RegioNews із посиланням на його інтерв'ю виданню Bloomberg.

За його словами, вчора був один з найтемніших днів в історії компанії, враховуючи те, що "ми знаходимось в умовах війни з 2014 року".

"Шахтарі просто їхали додому зі зміни до своїх родин, і вони цілеспрямовано були атаковані двома російськими дронами", – додав Тімченко.

Нагадаємо, 1 лютого близько 15:45, російські війська завдали удару безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області. Під час атаки було пошкоджено службовий автобус, яким працівники шахти поверталися додому після завершення робочої зміни. Внаслідок атаки загинули 15 людей, і 7 отримали поранення. Понеділок, 2 лютого в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.

