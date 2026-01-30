Фото: ОВА

В ночь на 30 января российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы, ударили по Павлограду

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Вечером и ночью враг атаковал беспилотниками Синельниковский район. Громко было в Синельниково, Маломихайловской, Васильковской громадах. Пострадал 59-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате атак повреждена инфраструктура, горел частный дом.

Продолжались удары по Никопольщине – Никополю, Марганецкому, Покровскому громадам. Россияне применяли FPV-дроны и артиллерию. Поврежден многоквартирный дом, предприятия, заведение культуры, трактор.

По Павлограду российская армия ударила БпЛА – побито авто.

Напомним, 29 января в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в одном из спальных районов Запорожья. Масштабы повреждения уточняются.