08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
30 января 2026, 07:58

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины: есть повреждения

30 января 2026, 07:58
українською мовою
Фото: ОВА
українською мовою
українською мовою

В ночь на 30 января российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы, ударили по Павлограду

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Вечером и ночью враг атаковал беспилотниками Синельниковский район. Громко было в Синельниково, Маломихайловской, Васильковской громадах. Пострадал 59-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате атак повреждена инфраструктура, горел частный дом.

Продолжались удары по Никопольщине – Никополю, Марганецкому, Покровскому громадам. Россияне применяли FPV-дроны и артиллерию. Поврежден многоквартирный дом, предприятия, заведение культуры, трактор.

По Павлограду российская армия ударила БпЛА – побито авто.

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины: есть повреждения

Напомним, 29 января в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в одном из спальных районов Запорожья. Масштабы повреждения уточняются.

война обстрелы Днепропетровская область повреждения пострадавший
