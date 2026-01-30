Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини: є пошкодження
В ніч на 30 січня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони, вдарили по Павлограду
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Ввечері та вночі ворог атакував безпілотниками Синельниківський район. Гучно було в Синельниковому, Маломихайлівській, Васильківській громадах. Постраждав 59-річний чоловік – його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок атак пошкоджена інфраструктура, горів приватний будинок.
Продовжувалися удари по Нікопольщині – Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах. Росіяни застосовували FPV-дрони та артилерію. Понівечені багатоквартирний будинок, підприємства, заклад культури, трактор.
По Павлограду російська армія поцілила БпЛА – побите авто.
Нагадаємо, 29 січня о 23:19 російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя. Масштаби пошкодження уточнюються.