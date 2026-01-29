08:14  30 січня
29 січня 2026, 10:30

На Дніпропетровщині пенсіонер заробляв наркотиками

29 січня 2026, 10:30
Фото: dp.npu.gov.ua
У Нікополі викрили чоловік, який причетний до незаконного обігу наркотичних засобів на території міста та району. При цьому під час обшуків у нього також знайшли зброю

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що 64-річний чоловік зберігав понад три десятки пігулок метадону, які планував продати. Також правоохоронці знайшли в нього сигнальний пістолет калібру 9 мм. Експертиза показала, що це вогнепальна зброя, яка була саморобним способом перероблена.

Встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів через наркотики. Тепер він отримав підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту, вчиненому повторно, у великих розмірах, а також у зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді 6-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували понад три десятки пігулок метадону, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

наркобізнес поліція Дніпропетровська область
