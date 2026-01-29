На Дніпропетровщині пенсіонер заробляв наркотиками

Фото: dp.npu.gov.ua

У Нікополі викрили чоловік, який причетний до незаконного обігу наркотичних засобів на території міста та району. При цьому під час обшуків у нього також знайшли зброю

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що 64-річний чоловік зберігав понад три десятки пігулок метадону, які планував продати. Також правоохоронці знайшли в нього сигнальний пістолет калібру 9 мм. Експертиза показала, що це вогнепальна зброя, яка була саморобним способом перероблена.

Встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів через наркотики. Тепер він отримав підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту, вчиненому повторно, у великих розмірах, а також у зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді 6-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

