Энергетического перемирия на самом деле нет
Это типичный ход россиян: они переведут удары баллистикой и крылатыми ракетами на другие не менее важные объекты в Украине на пару дней и затем вернутся к террористическим ударам по энергетической инфраструктуре.
А американцам скажут, что неделю никто не обещал и вообще о каком-то согласованном недельном перемирии речь не шла. Это Дональд Трамп не так понял их лидера.
Еще и будут давить после первого дня планируемых на первое февраля двусторонних переговоров. То есть это максимум до ночи второго февраля. А там как раз прогноз на несколько дней крепких морозов в центральной части Украины, в частности, в Киеве.
Но это работает, потому что все, как попугаи, будут повторять эти пару дней: "энергетическое перемирие", "энергетическое перемирие", "энергетическое перемирие"... которого на самом деле НЕТ!