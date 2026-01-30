17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
30 января 2026, 17:36

Энергетического перемирия на самом деле нет

30 января 2026, 17:36
Какое энергетическое перемирие? В неделю!? О чем вы?
Какое энергетическое перемирие? В неделю!? О чем вы?
фото: nv.ua
Это типичный ход россиян: они переведут удары баллистикой и крылатыми ракетами на другие не менее важные объекты в Украине на пару дней и затем вернутся к террористическим ударам по энергетической инфраструктуре.

А американцам скажут, что неделю никто не обещал и вообще о каком-то согласованном недельном перемирии речь не шла. Это Дональд Трамп не так понял их лидера.

Еще и будут давить после первого дня планируемых на первое февраля двусторонних переговоров. То есть это максимум до ночи второго февраля. А там как раз прогноз на несколько дней крепких морозов в центральной части Украины, в частности, в Киеве.

Но это работает, потому что все, как попугаи, будут повторять эти пару дней: "энергетическое перемирие", "энергетическое перемирие", "энергетическое перемирие"... которого на самом деле НЕТ!

