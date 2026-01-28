В Днепре для переселенцев, ветеранов и военных провели акцию по парикмахерским услугам

фото: ОО "Защита государства"

В Днепре состоялась акция по бесплатным парикмахерским услугам для вынужденных переселенцев, ветеранов, военных и их семей

Об этом сообщает RegioNews.

Мероприятие организовала общественная организация "Защита государства" совместно с одной из местных парикмахерских. Участие в нем приняли около 30 человек.

Стрижки делали опытные мастера, вышедшие работать вне графика. Организаторы рассказывают, что главная цель такого мероприятия – не только оказать услугу, но и создать для людей пространство поддержки, общения и эмоциональной передышки.

Владелица парикмахерской Ксения Золотова объясняет, что присоединилась к предложенной инициативе без колебаний. Говорит, в сложное для страны время важно поддерживать друг друга там, где это возможно.

"Девушки – мастера приехали из разных уголков Днепра, все приобщились с открытым сердцем. Люди сегодня добрые, улыбающиеся, неприхотливые. Для профессиональных мастеров такое количество клиентов – это нормально, мы рады быть полезными", – отмечает Ксения Золотова.

Среди участников – переселенка из Донбасса Юлия. Женщина уехала из Макеевки еще в 2014 году, а в 2023-м вторично была вынуждена эвакуироваться на этот раз из Дружковки. Рассказывает, что решение подстричься было и практичным, и символическим.

"В квартире холодно, не всегда есть вода, за длинными волосами сложно ухаживать. А тут еще и финансовый вопрос. Обычная стрижка сейчас стоит от 500 до 1500 гривен для мамы в декрете это ощутимо. Поэтому эта акция стала очень кстати", – делится Юлия.

Женщина воспитывает двоих детей шести лет и двоих с половиной. Признается, что редко позволяет себе что-то для себя, ведь все ресурсы направлены на семью.

"Я когда узнала о такой возможности, подумала, значит, так должно было быть. Это был еще один толчок отважиться", – говорит Юлия.

Мероприятие также посетили пожилые переселенцы. Виктор, приехавший в Днепр из Донбасса вместе с семьей, рассказывает, что покидал дом в первые месяцы полномасштабной войны, надеясь, что выезд будет временным.

"Думали, на несколько недель, а вот уже почти четыре года здесь. Дома было все, а здесь начинали с нуля", – говорит мужчина.

Виктор и его жена обладают инвалидностью, значительная часть доходов идет на лечение. Говорит, что для людей любая помощь не мелочь, а реальная поддержка.

"Пенсии небольшие, затрат много. Потому такие акции очень нужны. Главное чувствовать, что ты не остался один", – добавляет переселенец.

Среди участников акции был и ветеран войны с позывным Фараоном. Он служил в 93-й механизированной бригаде, участвовал в боевых действиях в Донецком и Луганском направлениях. В настоящее время проходит реабилитация после ранений. О мероприятии узнал из объявления.

"Это не столько о стрижке, сколько о человеческом отношении. Важно знать, что есть люди и организации, поддерживающие не формально, а по-настоящему", – рассказывает ветеран.

Организаторы ОО "Защита государства" планируют проводить такие бьюти-дни на постоянной основе - по меньшей мере раз в месяц.

"Из-за таких простых инициатив люди адаптируются, знакомятся, быстрее интегрируются, а это важно для восстановления ощущения стабильности и возвращения к активной жизни", - рассказала Елена Васильченко руководитель Днепропетровской областной организации ОО "Защита государства".