В Хмельнитчине представители власти и общественности обсудили актуальные проблемы ветеранов
Ветераны не должны бороться с бюрократией после фронта
Как передает RegioNews, так считают в ОО "Защита государства" Хмельнитчины.
О реальных проблемах ветеранов говорили на заседании профильной комиссии Хмельницкого областного совета с участием ОО "Защита государства" Хмельнитчины.
Участники мероприятия обсудили критические проблемы: задержки с жилыми ваучерами для ветеранов-ВПЛ и трудности с земельными вопросами.
Ранее в Минобороны объяснили, как военнослужащим со статусом УБД воспользоваться правом на бесплатный проезд. Льгота распространяется на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт независимо от наличия железнодорожного сообщения.
