В Хмельнитчине представители власти и общественности обсудили актуальные проблемы ветеранов

иллюстративное фото: из открытых источников

Ветераны не должны бороться с бюрократией после фронта

Как передает RegioNews, так считают в ОО "Защита государства" Хмельнитчины.

О реальных проблемах ветеранов говорили на заседании профильной комиссии Хмельницкого областного совета с участием ОО "Защита государства" Хмельнитчины.

Участники мероприятия обсудили критические проблемы: задержки с жилыми ваучерами для ветеранов-ВПЛ и трудности с земельными вопросами.

Ранее в Минобороны объяснили, как военнослужащим со статусом УБД воспользоваться правом на бесплатный проезд. Льгота распространяется на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт независимо от наличия железнодорожного сообщения.