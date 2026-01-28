Гололедица в Днепре: общественный транспорт работает всего на 20%

Фото: Днепровский городской совет

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на местные медиа, передает RegioNews.

Ночью в городе при минусовой температуре шел дождь, что повлекло за собой образование сплошной гололедицы на проезжей части и тротуарах.

Несмотря на непрерывную работу коммунальных служб, на отдельных участках дорог зафиксировано повторное обледенение. Движение транспорта в некоторых местах остается усложненным или временно невозможным.

Все дорожные службы задействованы в ликвидации последствий непогоды. Проезжие части и пешеходные зоны активно посыпают. По предварительным прогнозам, к 8:00 утра основные проблемные участки должны быть приведены в безопасное состояние.

Общественный транспорт работает примерно на 20% привычного графика. Его движение планируют восстанавливать постепенно после восьми часов, при условии стабилизации погодных условий.

Городские власти обратились к жителям и работодателям с просьбой, по возможности, перевести работников на дистанционный формат работы. Водителей частного транспорта призывают воздержаться от поездок без необходимости.

Учреждения общего среднего образования будут работать в штатном режиме, однако родителям советуют, по возможности, оставить детей на дистанционном обучении.

Как известно, по данным ГСЧС, в ночь на 28 января и утром в Днепре и Днепропетровской области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров, возможно образование гололеда и налипания мокрого снега. Уровень опасности установлен как желтый (первая степень).

Напомним, накануне из-за ухудшения погоды и гололеда в Хмельницкой области увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии. Без электроснабжения остались меканцы в более чем 140 населенных пунктах.