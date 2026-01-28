В Харьковской области будут судить мошенников, которые завладели имуществом умерших на сумму более 6 млн грн

Фото: Думка

Следствие установило, что организатором схемы был 43-летний харьковчанин, к преступной деятельности были привлечены еще шесть человек в возрасте от 32 до 68 лет

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Злоумышленники подделывали правоустанавливающие документы – акты приема-передачи имущества, договоры дарения и купли-продажи. Затем эти документы использовали для оформления права собственности на подставных лиц и перепродажи объектов недвижимости добросовестным покупателям.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели обыски в Харькове, Киеве, Днепре, Полтаве и Кривом Роге. Были изъяты документация, компьютерная техника, печати, образцы подписей и наличные деньги в национальной и иностранной валюте.

В мае прошлого года семерым фигурантам, среди которых организатор, частный нотариус и государственный регистратор, сообщили о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделке документов. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в Одессе выявили мошенническую схему с недвижимостью умершей женщины, которая могла стоить миллионы гривен. 56-летний житель Черноморска и его сообщники подделали документы, чтобы оформить квартиру на вымышленное лицо и перепродать ее.