28 января 2026, 17:35

Почти 3 тысячи долларов за поступление: в Днепре разоблачили схему в вузе

28 января 2026, 17:35
Фото: Нацполиция
В Днепре будут судить двух чиновников, требовавших взятку. Речь идет о степени в высшее учебное заведение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник одного из университетов города действовал в сговоре с сообщником. Они за беспрепятственное поступление требовали от абитуриента 2 500 долларов. За это они обещали повлиять на результаты вступительного экзамена.

В начале сентября правоохранители задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов, а затем еще 2 000 долларов. Полученные деньги злоумышленники поделили между собой.

"При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали дельца, который за взятку предлагал военнообязанным избегать военной службы в зоне боевых действий. Для этого он предлагал либо трудоустройство на предприятии для оформления бронирования, либо прохождение службы в тыловых подразделениях.

коррупция образование полиция Днепр
