17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 19:22

Графики отключений на 29 января: как будут выключать свет в четверг

28 января 2026, 19:22
иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, 28 января в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Днепропетровщине автобус протаранил три автомобиля
28 января 2026, 20:35
Нацполиция показала видео после утреннего удара по жилым домам в Запорожье
28 января 2026, 20:18
Эксглава ГПСУ уволен с военной службы "по состоянию здоровья"
28 января 2026, 20:12
На Волыни задержали отца шестерых детей, насиловавших дочь
28 января 2026, 20:05
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах
28 января 2026, 20:01
В Днепре для переселенцев, ветеранов и военных провели акцию по парикмахерским услугам
28 января 2026, 19:50
В Харьковской области будут судить мошенников, которые завладели имуществом умерших на сумму более 6 млн грн
28 января 2026, 19:46
В Хмельнитчине представители власти и общественности обсудили актуальные проблемы ветеранов
28 января 2026, 19:35
В Мукачево пятимесячный ребенок умер после резкого ухудшения состояния: полиция начала расследование
28 января 2026, 19:34
