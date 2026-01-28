Графики отключений на 29 января: как будут выключать свет в четверг

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, 28 января в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.