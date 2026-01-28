У Дніпрі для переселенців, ветеранів і військових провели акцію з перукарських послуг

фото: ГО “Захист держави”

У Дніпрі відбулася акція з безкоштовних перукарських послуг для вимушених переселенців, ветеранів, військових та їхніх родин

Про це повідомляє RegioNews.

Захід організувала громадська організація "Захист держави" спільно з однією з місцевих перукарень. Участь у ньому взяли близько 30 людей.

Стрижки робили досвідчені майстри, які вийшли працювати поза графіком. Організатори розповідають, головна мета такого заходу – не лише надати послугу, а й створити для людей простір підтримки, спілкування та емоційного перепочинку.

Власниця перукарні Ксенія Золотова пояснює, що долучилася до запропонованої ініціативи без вагань. Каже, у складний для країни час важливо підтримувати одне одного там, де це можливо.

"Дівчата - майстри приїхали з різних куточків Дніпра, всі долучилися з відкритим серцем. Люди сьогодні добрі, усміхнені, невибагливі. Для професійних майстрів така кількість клієнтів - це нормально, ми раді бути корисними", – зазначає Ксенія Золотова.

Серед учасників – переселенка з Донеччини Юлія. Жінка виїхала з Макіївки ще у 2014 році, а у 2023-му вдруге була змушена евакуюватися цього разу з Дружківки. Розповідає, рішення підстригтися було і практичним, і символічним.

"У квартирі холодно, не завжди є вода, за довгим волоссям складно доглядати. А тут ще й фінансове питання. Звичайна стрижка зараз коштує від 500 до 1500 гривень для мами в декреті це відчутно. Тому ця акція стала дуже доречною", – ділиться Юлія.

Жінка виховує двох дітей шести років та двох з половиною. Зізнається, що рідко дозволяє собі щось "для себе", адже всі ресурси спрямовані на родину.

"Я коли дізналася про таку можливість, подумала, значить, так мало бути. Це був ще один поштовх наважитися", – каже Юлія.

На захід також завітали літні переселенці. Віктор, який приїхав до Дніпра з Донеччини разом із родиною, розповідає, що покидав дім у перші місяці повномасштабної війни, сподіваючись, що виїзд буде тимчасовим.

"Думали, на кілька тижнів, а от уже майже чотири роки тут. Вдома було все, а тут починали з нуля", – говорить чоловік.

Віктор і його дружина мають інвалідність, значна частина доходів йде на лікування. Каже, що для таких людей будь-яка допомога не дрібниця, а реальна підтримка.

"Пенсії невеликі, витрат багато. Тому такі акції дуже потрібні. Головне відчувати, що ти не залишився сам", – додає переселенець.

Серед учасників акції був і ветеран війни з позивним Фараон. Він служив у 93-й механізованій бригаді, брав участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках. Нині проходить реабілітацію після поранень. Про захід дізнався з оголошення.

"Це не стільки про стрижку, скільки про людське ставлення. Важливо знати, що є люди й організації, які підтримують не формально, а по-справжньому", – розповідає ветеран.

Організатори ГО "Захист держави” планують проводити такі б’юті-дні на постійній основі – щонайменше раз на місяць.

"Через такі прості ініціативи люди адаптуються, знайомляться, швидше інтегруються, а це важливо для відновлення відчуття стабільності та повернення до активного життя”, – розповіла Олена Васильченко керівник Дніпропетровського обласного осередку ГО "Захист держави".