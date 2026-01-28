17:31  28 января
28 января 2026, 20:05

На Волыни задержали отца шестерых детей, насиловавших дочь

28 января 2026, 20:05
Иллюстративное фото
На Волыни задержан гражданин Испании, находившийся в международном розыске за совершение сексуальных преступлений. Оказалось, что он был женат и имел шестерых детей

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что в Испании он работал в правоохранительных органах. Человек был женат, имел шестерых детей. Однако семья страдала от отца-тирана. Известно о бразах, физическом насилии, угрозах табельным оружием и сексуальном насилии в отношении дочери. До девочки он добивался с четырехлетнего возраста, а прекратилось это только когда ей уже было 17 лет.

Несколько раз девушка пыталась совершить самоубийство из-за того, что ей пришлось пережить. В ходе следствия и суда никто из коллег ее отца не верил ей. В 20114 году его все же приговорили к 16 годам лишения свободы за угрозы, преступления домашнего насилия, продолжительные сексуальные притязания, преступления продолжительной сексуальной агрессии и изнасилование ребенка.

С 2017 года мужчина был в международном розыске и теперь его задержали в Луцке.

"Луцкой окружной прокуратурой подано ходатайство о временном аресте иностранца для последующей его выдачи компетентным органам Королевства Испании для исполнения приговора", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц , причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.

